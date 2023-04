Urso, 'al Salone del Mobile per un omaggio al Made in Italy'

(ANSA) - RHO, 21 APR - Il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso rende omaggio al settore del Legno Arredo.

"Sono qui oggi a esaltare questo settore così importante del Made in Italy - ha detto nel corso della visita al Salone del Mobile - una delle filiere di eccellenza accanto all'alimentare, all'abbigliamento e all'arredo". "Sono le tre 'A' di eccellenza a cui abbiamo dedicato il nostro ministero - ha detto - peraltro cambiandone la denominazione. Si chiama infatti delle imprese, perché per noi sono importanti le imprese, cioè le persone che realizzano il lavoro e la produzione del nostro Paese, e abbiamo evidenziato già nella denominazione Made in Italy".

"Le 3 grandi eccellenze crescono nel mondo - ha proseguito - e sono riconosciute come i prodotti di qualità a livello globale. Accanto ad esse, ovviamente, gli altri settori altrettanto significativi come quello dell'automazione, le nuove frontiere della tecnologia in cui il Made in Italy eccelle, per esempio la farmaceutica e l'aerospazio. "Questo - ha concluso - è il campo di azione e oggi qui al Salone vogliamo rendere omaggio alle imprese italiane e al modo in cui sono riuscite a farsi largo nel mondo". (ANSA).