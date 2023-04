Tridico, migranti sono importanti per pagare pensioni (2)

(ANSA) - BARI, 21 APR - "Così come - ha detto - noi abbiamo 3,2 milioni di lavoratori in nero che oggi non sostengono il sistema dal punto di vista contributivo e fiscale.

Anche lì si deve fare di tutto per farli emergere, perché se questi emergono si sostiene il sistema. Così come nel sud i tassi di occupazione sono molto bassi, soprattutto di donne e giovani".

"Quindi - ha concluso - ci sono effetti combinati che si possono azionare e che riguardano sia fluidità nella accoglienza dei migranti, sia una forte azione soprattutto nel sud Italia dove i tassi di occupazione sono molto bassi". (ANSA).