Nuovo servizio sperimentale Inps per domanda disoccupazione

(ANSA) - ROMA, 21 APR - L'Inps ha rilasciato in via sperimentale un nuovo servizio di domanda per l'accesso alla Naspi, l'assicurazione contro la disoccupazione. Lo si legge in un messaggio appena pubblicato nel quale si chiarisce che al servizio si accede dal sito autenticandosi con lo Spid, la Carta di identità elettronica o la Carta dei servizi.

Il nuovo servizio di presentazione della domanda consentirà all'utente di compilare agevolmente il modulo di domanda della prestazione di disoccupazione tramite l'esemplificazione dei dati da inserire e la precompilazione delle informazioni relative alla propria posizione già in possesso dell'Istituto.

Il servizio consente di visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione della domanda rilevanti ai fini della misura, della durata e del diritto alla prestazione.

E' stata aggiunta una nuova schermata di "Avvisi" all'utente che, in base all'esito dei controlli automatici e alle dichiarazioni rese dall'assicurato all'interno della domanda, evidenzia eventuali criticità che possono incidere sul riconoscimento dell'indennità (ad esempio, la rilevazione di causali di cessazione non ammesse, l'iscrizione ad altre gestioni con annessa indicazione dei redditi presunti, ecc.).

L'Inps precisa che, oltre al nuovo servizio di presentazione della domanda di Naspi rilasciato in via sperimentale verrà temporaneamente mantenuto anche il servizio attuale che sarà attivo e accessibile per tutta la durata del periodo di sperimentazione. (ANSA).