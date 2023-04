Leo, 'il fisco sostenga la famiglia, prudenti sulle risorse'

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Dobbiamo fare in modo di concepire la politica fiscale come una politica mirata anche a dare sostegno alla famiglia a fare in modo che si facciano figli.

Come? Con la leva fiscale. E' chiaro che dovremo trovare le risorse. Qui dobbiamo essere sempre prudenti perché si rischia poi di creare problemi al bilancio dello Stato. Quindi dobbiamo introdurre sì misure ma al tempo stesso agire con la massima cautela e la massima attenzione". Lo ha detto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo intervenendo al convegno dell'Agidae 'Le opere della Chiesa al servizio del bene comune'.

Leo ha ricordato che "in questi giorni il ministro Giorgetti ha lanciato in questi giorni una proposta sulla natalità": "Nella delega fiscale - ha aggiunto - ci sono delle specificazioni puntuali sulla natalità. Il problema demografico è un problema fondamentale in questo paese".

Nella delega fiscale, ha spiegato il viceministro, si è voluto dare "attenzione alla persona, alla disabilità, alla natalità e alla famiglia. Questi sono i quattro capisaldi su cui vogliamo muoverci" e "costruire un nuovo approccio tra cittadino contribuente e Stato". Sulle tax expenditures, ha aggiunto, "dobbiamo salvaguardare le deduzioni giuste, penso all'istruzione". (ANSA).