Landini, 'in piazza a maggio per il fisco e le pensioni'

(ANSA) - PRATO, 21 APR - "Andiamo in piazza il 6 maggio a Bologna, il 13 a Milano, il 20 a Napoli. Chiediamo al governo di cambiare le politiche economiche e sociali che sta facendo", "noi vogliamo una vera riforma fiscale che combatta l'evasione fiscale, che riduce il peso sul lavoro dipendente e sui pensionati, che allarghi la base imponibile, che tassi molto di più le rendite finanziaria e immobiliare e che introduca un contributo straordinario di solidarietà sui profitti per redistribuire per la tenuta dei salari e per creare lavoro".

Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini oggi a Prato per un'iniziativa. (ANSA).