Inarcassa, 'nel 2022 il patrimonio netto è di 13 miliardi'

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Il Comitato nazionale dei delegati di Inarcassa (la Cassa previdenziale degli architetti e degli ingegneri liberi professionisti) ha acceso il semaforo verde sul Bilancio consuntivo per il 2022: l'avanzo economico "è di 360 milioni ed il patrimonio netto è pari a circa 13 miliardi".

Lo fa sapere all'ANSA lo stesso Ente pensionistico privato presieduto da Giuseppe Santoro, secondo cui "mai come in questa occasione, in un Paese fragile che ha bisogno di lavoro, sicurezza e fiducia, il risultato raggiunto è frutto della coesione e della lealtà previdenziale, che caratterizzano il legame tra Inarcassa e i suoi associati". (ANSA).