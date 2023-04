Gb: scandalo abusi sessuali, aziende lasciano la Confindustria

(ANSA) - LONDRA, 21 APR - Si aggrava lo scandalo sugli abusi sessuali venuti alla luce in seno agli uffici della Cbi, l'influente Confindustria britannica, nell'ambito di una serie d'inchieste aperte a scoppio dopo recenti rivelazioni dei media.

Le denunce di stupro emerse durante accertamenti interni e sollevate da altrettante dipendenti donne, sono diventate almeno due e sono ormai affidate alle indagini penali della polizia della City di Londra; mentre si moltiplicano di ora in ora gli annunci di aziende - alcune delle quali di primo piano - che comunicano la loro uscita dall'organizzazione imprenditoriale storicamente più rappresentativa del Regno Unito.

Le ultime a sbattete la porta per ragioni d'immagine e di reputazione sono stati John Lewis, noto brand del retail, e Virgin Media O2. Mentre in precedenza era arrivata la lettera di rinuncia alla membership dell'associazione di lobby degli industriali sottoscritta da società di assicurazioni come Aviva, Zurich e Phoenix Group. La catena di supermercati Asda e il gruppo bancario NatWest si sono invece per ora autosospese.

Nei comunicati di presa di distanza le aziende sottolineano di voler attendere rispettosamente l'esito delle indagini di polizia, ma di considerare comunque "inquietanti" le notizie emerse e rinfacciando alla Confederazione di aver gestito troppo a lungo "la situazione in modo non degno di chi voglia rappresentare il business britannico". La vicenda ha portato alla luce secondo i media un contesto diffuso da anni di prevaricazioni, misoginia e molestie evocato da diverse testimoni a carico di colleghi e dirigenti uomini; contesto che solo ora i nuovi vertici hanno definito "abominevole". Non senza promettere piena trasparenza, dopo il siluramento dell'ex potente direttore generale, Tony Danker, sospettato in prima persona di comportamenti impropri o avances sgradite. (ANSA).