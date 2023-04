Da Camera commercio Treviso-Belluno 116 borse di studio

(ANSA) - TREVISO, 21 APR - Sono state complessivamente 116, per un totale di 62.200 euro, le borse di studio erogate dalla Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti a studenti che si sono iscritti nel 2022 al primo anno di un corso di istruzione tecnica superiore (ITS) in una delle due province di riferimento. Le borse di studio erano pari alla quota d'iscrizione al primo anno, che varia tra i 400 e gli 800 euro in base al corso.

Su 116 domande arrivate, buona parte sono di studenti residenti a Treviso o Belluno, ma ben 30 giungono da altre province e una decina di queste, addirittura da fuori regione.

"Abbiamo investito in questo progetto e siamo lieti dell'ottima risposta avuta che ci conferma che i nostri territori sono attrattivi per i giovani e che la proposta formativa degli ITS è considerata tra le eccellenze italiane - commenta Mario Pozza, Presidente della Camera di Commercio di Treviso|Belluno|Dolomiti -. La Camera di Commercio nelle decisioni di Giunta e con il Consiglio vuole rispondere fattivamente, oggi e in futuro, alla carenza di figure tecniche specializzate richieste dalle nostre imprese, puntando molto sulla formazione dei corsi ITS. Abbiamo quindi deciso di programmare una nuova edizione del Bando per incentivare le iscrizioni ai percorsi ITS delle province di Treviso e Belluno".

(ANSA).