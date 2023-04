Convenzione tra Trieste Airport e Confartigianato Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 21 APR - Il presidente di Trieste Airport Antonio Marano e il presidente di Confartigianato-Imprese FVG, Graziano Tilatti, hanno siglato oggi una convenzione per una sempre più efficace promozione della connettività aerea regionale a servizio delle imprese del territorio.

La convenzione, annuale, mira più in generale alla cooperazione per lo sviluppo socio-economico del Fvg e garantire efficaci condizioni di mobilità alle imprese regionali. Dunque Trieste Airport garantirà ai soci di Confartigianato-Imprese FVG agevolazioni sui servizi aeroportuali come parcheggi e facilities per i viaggi in partenza da Trieste Airport e Confartigianato si impegnerà a comunicare ai propri associati aggiornamenti in merito alle novità proposte dall'aeroporto, consolidando così una rete di comunicazione tempestiva e aggiornata per l'offerta del trasporto aereo in Friuli Venezia Giulia. (ANSA).