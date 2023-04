Commercialisti, 'è partito il tavolo sulla crisi d'impresa'

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Iniziati i lavori dell'Osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti per la regolazione della crisi, previsti e disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, costituito presso l'ufficio di gabinetto del ministero della Giustizia, che ha tra i componenti il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio.

Lo fa sapere lo stesso numero uno della categoria professionale economico-giuridica, sostenendo che si tratta di "un passaggio importante per l'applicazione della normativa recata dal Codice della crisi e rappresenta una concreta manifestazione della visione innovativa del legislatore".

L'Osservatorio, infatti, recita la nota, è previsto in una norma del Codice della crisi proprio per consentire alle istituzioni - a seguito della relazione elaborata dal ministero della giustizia tenuto conto dei dati elaborati dall'Osservatorio - di monitorare l'applicazione della normativa e di valutare anche l'efficienza delle misure e degli strumenti predisposti per la tempestiva emersione della crisi, quali, ad esempio, l'innovativo procedimento di composizione negoziata, e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Per de Nuccio, "l'attività dell'Osservatorio potrà fattivamente contribuire a individuare gli aspetti critici di tenuta del Codice della crisi, per favorire immediati interventi correttivi presso le sedi competenti e la presenza dei commercialisti al suo interno è la dimostrazione dell'accresciuto ruolo degli aziendalisti in questo ambito" si legge, infine. (ANSA).