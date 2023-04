Camera Commercio Lecce, 'il successo di Deghi fa cresce Salento'

(ANSA) - LECCE, 21 APR - L'esperienza della società Deghi - azienda di e-commerce partita nel 2009 da un garage e che oggi dispone di un catalogo di oltre 20.000 prodotti per l'arredo della casa - è stata al centro di un incontro alla Camera di Commercio di Lecce con il presidente dell'ente camerale, Mario Vadrucci, alla presenza dell'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci, e del presidente di Deghi Alberto Paglialunga. Lo scopo è stato quello di approfondire le attività imprenditoriali realizzate e programmate dalla società, che prevedono ricadute positive sul territorio, a vantaggio della comunità economica e sociale del Salento.

Recentemente Deghi ha acquistato l'ex Manifattura dei tabacchi di Lecce, ha un fatturato di oltre 73 milioni di euro, 230mila clienti e vanta oltre mille spedizioni al giorno. In 10 anni è passata da 4.000 ordini ad oltre 350mila ordini l'anno.

"Il successo di Deghi - ha detto Vadrucci - si riverbera positivamente sul nostro territorio. Dalle scelte societarie già operate e programmate scaturiscono nuove occasioni di crescita per il Salento, opportunità di lavoro, impulso verso la modernità e riqualificazione." "Negli ultimi tempi - ha rilevato Paglialunga - abbiamo operato una scelta che da un lato coglie un'occasione offerta dalla nostra città, dall'altra vuole restituire alla città stessa occasioni di crescita e riqualificazione. E' un'operazione 'di cuore', non focalizzata sul business, ma pensata anche per ridare vita ad un luogo che è un simbolo urbanistico ed economico della nostra bellissima città. Per crescere c'è bisogno di due cose: imparare dalle sconfitte e fare squadra." (ANSA).