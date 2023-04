Camera Commercio celebra Natale di Roma con video creato dall'AI

(ANSA) - ROMA, 21 APR - La Capitale nel passato, nel presente e nel futuro: è quello che ha chiesto la Camera di Commercio di Roma a un'intelligenza artificiale, in occasione del 2776mo Natale di Roma. Lo ha fatto attraverso la realizzazione di un breve video, diffuso sui canali social, in cui lo scorrere dei secoli è scandito da una serie di immagini futuristiche che reinterpretano la storicità dei luoghi e dei monumenti.

"Roma sarà sempre sinonimo di arte, cultura, futuro e colore, anche per l'Intelligenza Artificiale", si legge in una nota della Camera di Commercio di Roma. Una città "capace di competere con le principali capitali europee sui temi della creatività e dell'innovazione, di valorizzare il proprio inestimabile patrimonio artistico e culturale, di stimolare il tessuto produttivo e imprenditoriale del territorio, di accettare le sfide organizzative dei grandi eventi, come il Giubileo 2025 o l'Expo 2030". (ANSA).