Bergamotto, in Cdm collegato per una legge sul Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "E' in discussione al Consiglio dei ministri un collegato alla manovra finanziaria che porterà a una legge sulla tutela del Made in Italy, in cui c'è anche la difesa dei brevetto e della proprietà intellettuale". Lo ha affermato la sottosegretaria al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, intervenendo all'evento 'Innovazione e produzione di valore' organizzato da Farmindustria a L'Aquila.

(ANSA).