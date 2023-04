Assicoop Fvg diventa cooperativa, nuova convenzione con Legacoop

(ANSA) - UDINE, 21 APR - Mentre alcune imprese anche in Fvg scelgono di abbandonare il modello cooperativo, Assicoop Fvg, società nata per gestire la convenzione stipulata tra la Lega delle Cooperative del Fvg e UnipolSai Spa, con l'obiettivo di fornire coperture assicurative a condizioni agevolate ai soci, "sceglie di percorrere la strada inversa, trasformandosi da Srl a Società cooperativa". Lo ha annunciato oggi a Udine Marco Riboli, presidente di Assicoop, in occasione della firma della nuova convenzione associativa tra Legacoop Fvg e Assicoop.

"Alla luce delle profonde trasformazioni del mercato assicurativo e ai rincari che hanno colpito famiglie e imprese - ha precisato la presidente regionale della Lega delle cooperative Michela Vogrig -, abbiamo ritenuto che il sistema Legacoop Fvg dovesse fare uno sforzo in più, dunque la nuova convenzione è il risultato di un percorso con Unipolsai che ci consente di garantire i benefici fino ad ora riservati solo ai soci delle cooperative a una platea molto più ampia, che comprende anche i dipendenti e i loro famigliari, a cui si aggiungono le cooperative stesse".

In concomitanza con la firma della nuova convenzione l'assemblea ordinaria di Assicoop, che conta oltre 12.000 soci e familiari assicurati in oltre 100 cooperative del Fvg, ha votato la trasformazione da Srl a società cooperativa. "Un passaggio - ha detto Riboli - che ha l'obiettivo di ampliare la base sociale. Riteniamo che il modello cooperativo possa essere un elemento strategico per rafforzare la società, consentendoci di incrementare il numero dei soci e di coinvolgerli maggiormente nella vita e nell'assetto valoriale della società stessa".

(ANSA).