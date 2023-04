Urso, 'sistema fiere asset strategico per il made in Italy'

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Il sistema fieristico ha una sua articolazione sul territorio, una sua specificita'. E' un asset strategico e importante per la promozione del Made in Italy in Italia e nel mondo e il nostro obiettivo e' rafforzarlo sempre di piu'". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nella conferenza stampa di presentazione al Mimit di Samoter 2023, la 31esima edizione della fiera dedicata alle macchine per costruzioni che ritorna a Veronafiere dal 3 al 7 maggio, dopo la pandemia. Il ministro ha sottolineato che alle tre A del made in Italy, ossia alimentare, abbigliamento e arredo, va aggiunta anche una quarta A e cioe' automazione, "principale voce delle nostre esportazioni", ha detto Urso.

Samoter vedra' la presenza di 536 aziende del settore. Insieme a Samoter si svolge in contemporanea Asphaltica, salone dedicato a tecnologie e soluzioni per pavimentazioni stradali, sicurezza e infrastrutture. (ANSA).