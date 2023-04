Urso, 'sistema fiere asset strategico per il made in Italy' (2)

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Samoter si "conferma" una piattaforma b2b di livello internazionale: quest'anno sono 106 i top buyer esteri selezionati, invitati e ospitati grazie agli investimenti di Veronafiere in collaborazione con Ice-Agenzia, è stato sottolineato nel corso della presentazione. Per questa edizione Samoter "punta i riflettori" sul ruolo chiave che l'industria delle macchine per costruzioni è destinata a giocare nell'ambito della "sostenibilità ambientale".

"Samoter 2023 è il punto di arrivo di un lungo percorso di avvicinamento iniziato nel 2017 e poi rallentato dal Covid," ha detto Federico Bricolo, presidente di Veronafiere. "La cosa importante è che in questi anni siamo riusciti a mantenere e rinsaldare i rapporti con aziende e associazioni, non perdendo mai il contatto e il dialogo con il mercato, attraverso una serie di iniziative come i Samoter Day, i Samoter B2Press, il Premio Innovazione e il ciclo di webinar", ha spiegato. "Una vicinanza e progettualità che il settore ha percepito come dimostrano i numeri di questo Samoter che vede il ritorno anche di grandi case costruttrici internazionali. Per questa edizione abbiamo coinvolto fortemente le istituzioni, in primis il ministero delle Imprese e del Made in Italy e quello delle Infrastrutture, presenti a Verona per ascoltare le istanze del settore. Tutto questo grazie a un grande lavoro di squadra con partner e stakeholder, tra cui voglio ringraziare in particolare Unacea, Siteb e ICE-Agenzia", ha concluso Bricolo. (ANSA).