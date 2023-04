Urso, 'servono migranti regolari per il Made in Italy'

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Abbiamo aumentato la quota di migranti per quest'anno e l'abbiamo resa anche più duratura nel tempo per poter consentire alle imprese di poter già da oggi stabilire che un migrante possa tornare l'anno prossimo.

Lo stiamo facendo perchè vogliamo coniugare le esigenze del comparto produttivo con i flussi migratori regolari e sempre più di persone che noi intendiamo formare nei Paesi d'origine in modo che chi arriva nel nostro Paese lo possa fare in modo più compiuto magari impegnandosi nei settori del Made in Italy che mancano di personale qualificato".

Lo spiega il ministro per le Imprese ed il Made in Italy, Adolfo Urso, durante il Tg1 Mattina.

In Italia servono stagionali "per l'agricoltura, i raccolti, per il sistema turistico, ricordiamo quanti stabilimenti balneari non hanno potuto aprire perchè mancavano i bagnini".

Per il ministro inoltre, commentando quello che è stato ribattezzato il 'piano Giorgetti, bisogna intervenire sulle politiche fiscali per la famiglia e ripensarle "sotto ogni aspetto" con una particolare attenzione a quelle più numerose".

Per quanto riguarda più in generale il lavoro il ministro punta sul coinvolgimento di giovani e donne ("3 milioni di giovani non lavorano, nè cercano lavoro"). (ANSA).