Scuola: Istat,dal prossimo anno calo alunni anche alle superiori

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Il 2008 è stato l'anno in cui ci sono stati più nati, da allora la discesa è costante. La curva della discesa dal prossimo anno si riverbererà anche sulla scuola secondaria". A dirlo oggi ad un convegno della Gilda è stato il direttore generale dell'Istat Michele Camisasca. Sono stati 186mila in meno gli alunni alle primarie tra il 2015 e il 2019.

Nel calo, non ci sono differenziazioni tra scuole pubbliche e private: non c'è stato un impatto sulla tipologia di scuola scelta dalle famiglie, quindi.

Per Camiscasca, se è vero che meno studenti in aula aiuteranno la didattica, saranno numeri inferiori di chi contribuirà a pagare le pensioni, a lavorare e quindi migliorare le aspettative di vita: "essere scesi sotto i 400 mila nati nel 2022, il numero più basso dall'unità d'Italia, è un deficit che non si recupera progressivamente, questo avrà un impatto, la forza lavoro sarà inferiore".

Insomma, "bisogna pensare sì ai benefici di un'aula meno affollata" ma anche a quello che questo comporta. (ANSA).