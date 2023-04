Scuola: Istat, nel 2020 quasi 500 mila abbandoni

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Tra i 18 e i 24 anni nel 2020 abbiamo avuto quasi 500 mila abbandoni scolastici: un dato su cui dobbiamo fare i conti". A dirlo oggi durante un convegno organizzato dalla Gilda è stato il direttore generale dell'Istat Michele Camisasca.

"I dati che la statistica fornisce per osservare il fenomeno scuola - ha detto Camisarca - non possono che partire dal dato demografico: c'è un inverno demografico, per la prima volta quest'anno i nuovi nati sono stati meno di 400 mila e questo ha un riverbero anche per il futuro delle nostre classi: già dal 2015 al 2019 sono stati 190 mila i bambini in meno nelle scuole dell'infanzia e 107 mila in meno i bambini alla primaria. Dal 2008 è iniziata questa decrescita e dal prossimo anno anche ai licei ci sarà un calo importante. Questo serve per fare della programmazione su edifici scolastici, servizi e altro, è un richiamo ai decisori". (ANSA).