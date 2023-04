Sabbadini (Istat), più occupati ma sprofondiamo ultimi nell'Ue

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Nel Rapporto Bes sul Benessere equo e sostenibile in Italia c'è un miglioramento "con fatica risaliamo la china, ma non siamo ancora tornati ai livelli pre-pandemia e in alcuni casi eravamo talmente indietro che i progressi non sono sufficienti. Per esempio sul tasso di occupazione, nel 2022 siamo cresciuti ma siamo sprofondati ultimi in Europa". Lo afferma la direttrice dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica dell'Istat, Linda Laura Sabbadini all'ANSA, spiegando che "siamo migliorati ma siamo diventati ultimi perché gli altri sono migliorati più di noi e noi siamo a livelli bassissimi".

Inoltre aumenta la componente precaria del lavoro e peggiora così la qualità del lavoro.

In particolare la situazione delle donne è "criticissima", per Sabbadini, "perché siamo il Paese con il tasso di occupazione più basso di tutti. Ci hanno superato tutti, Malta, la Grecia, la Spagna. Siamo il Paese che non investe in servizi educativi per l'infanzia gratuiti, che ha i servizi meno attrezzati per assistenza e ad anziani e disabili e che ha una distanza tra donne con e senza figli sul tasso di occupazione molto elevata, del 30%. I dati ci dicono che tutto ciò non è più sostenibile e che le donne pagano un prezzo troppo alto".

"Le questioni di fondo che riguardano l'indipendenza femminile - continua la direttrice - non sono risolte, nonostante cresca l'occupazione femminile. Qui non c'è più bisogno di piccoli passi ma di una svolta epocale a favore di donne, giovani e Mezzogiorno. Una svolta che altri paesi hanno saputo fare molto prima di noi. Non è più tempo di politica dei piccoli passi se vogliamo il benessere equo e sostenibile".

