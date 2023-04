Pnrr: Confesercenti, necessario contenere i costi energetici

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Tutte le misure devono prevedere anche un contenimento delle spese energetiche" che restano "elevate. Siamo d'accordo sulla necessità di raggiungere un'indipendenza dal punto di vista energetico dal gas russo. Ed è fondamentale tenere conto di tutti quei consorzi, quelle aggregazioni" di piccole imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas "che sono nate in questo periodo e hanno dimostrato di riuscire a contenere i prezzi", forme che vanno dunque "facilitate". Così la presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, arrivando a Palazzo Chigi per la cabina di regia sul Pnrr e il capitolo RepowerEu. L'obiettivo, rimarca, deve essere "riuscire ad utilizzare tutte le opportunità che il Pnrr porta con sé. Dobbiamo tutti concentrarci cercando di superare le difficoltà, le discussioni per riuscire a portare a casa il risultato". (ANSA).