Pnrr: Confcommercio, essenziale confronto con le parti sociali

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Siamo in una fase determinante per la messa a terra del Pnrr e, dunque, è più che mai necessario che il confronto con il partenariato, ora ricompreso nell'ambito della Cabina di regia, si sviluppi in maniera continua e strutturata": così il segretario generale di Confcommercio-Imprese per l'Italia, Luigi Taranto, in occasione della riunione della Cabina di regia per il Pnrr a Palazzo Chigi.

"Condividiamo - ha proseguito Taranto - l'esigenza sottolineata dal ministro Fitto di un approccio integrato ed orientato ai risultati per la programmazione del Pnrr e della politica di coesione, politica di cui va però riaffermato il carattere addizionale. Occorre poi uno straordinario impegno per il rafforzamento della capacità amministrativa tanto a livello centrale, quanto a livello territoriale".

Per quanto riguarda il tema dell'aggiornamento del Pnrr con l'introduzione del capitolo RePower Eu, ha sottolineato il segretario generale, "richiamiamo l'esigenza che il sostegno agli investimenti per la produzione energetica green (per l'autoconsumo e per le comunità energetiche) sia davvero inclusivo: tra settori economici ed anche rispetto alle dimensioni d'impresa. In un contesto di agenda che ricomprenda la riforma europea del mercato elettrico e la riforma degli oneri generali di sistema attraverso il ricorso strutturale ai proventi delle aste Ets, va perseguito - ha concluso Taranto - tanto l'impulso agli investimenti energetici green delle imprese attraverso crediti d'imposta ed uno schema 'Sabatini green' come mix tra contributi su interessi e garanzie, quanto il sostegno dell'efficienza energetica attraverso, come ricorda lo stesso Def 2023, una revisione degli incentivi equa e finanziariamente sostenibile". (ANSA).