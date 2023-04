Pnrr: Confartigianato, coinvolgere le pmi e superare i ritardi

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Il successo del Pnrr dipende anche dalla capacità di coinvolgere tutti gli attori del nostro tessuto produttivo, a partire dagli artigiani e dalle piccole imprese".

Lo ha sottolineato il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, all'incontro sulla cabina di regia del Pnrr convocato a palazzo Chigi, rimarcando la necessità di "superare i ritardi" nella sua attuazione.

Sul fronte del RepowerEu, Granelli ha evidenziato che le risorse andrebbero investite "prevalentemente nella generazione distribuita e sui capitoli dedicati all'autoproduzione e autoconsumo in tutte le sue forme, oltre che nel sostegno alle misure di efficientamento e risparmio energetico del patrimonio di edilizia, non soltanto residenziale. La transizione energetica, anche degli edifici, è un fattore strategico dal punto di vista economico, poiché può generare enormi benefici in termini di competitività delle imprese italiane, crescita dell'occupazione, sicurezza energetica. Si tratta di una filiera che conta circa 574 mila imprese nel complesso di cui il 66,6% sono artigiane e che dà lavoro a poco meno di 2 milioni".

Granelli ha insistito sulla "necessità di superare le carenze nei processi decisionali e nelle procedure della Pubblica amministrazione che stanno ritardando l'attuazione del Pnrr. La piena realizzazione del Piano va garantita anche attraverso la capacità di rinegoziazione delle risorse e di revisione delle linee di investimento che vanno integrate con la nuova politica di coesione 2021-2027". Il presidente di Confartigianato ha infine auspicato "un deciso impegno per sostenere gli sforzi degli imprenditori, alle prese con le minacce dell'inflazione e della stretta monetaria. E' una sfida sulla quale il governo deve concentrare ogni iniziativa per non perdere un'opportunità irripetibile per il nostro Paese". (ANSA).