Pnrr: Confapi, 'sinergia pubblico-privato con crediti d'imposta'

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Sul Pnrr "vista qualche difficoltà da parte degli enti locali a utilizzare le risorse e mettere a terra i progetti proponiamo di incrementare la sinergia tra pubblico e privato, attraverso l'adozione di crediti di imposta per le aziende, sul modello statunitense dell'Inflation Reduction Act e su quello già rodato e sperimentato di Industria 4.0". Così il presidente di Confapi, Cristian Camisa, durante la riunione della cabina di regia per il Pnrr a Palazzo Chigi.

"Non possiamo indugiare nella realizzazione delle opere strategiche previste dal Piano né ritardare l'attuazione di quelle riforme oggi fondamentali per superare il divario che ci separa tutt'ora dalle altre economie europee", ha detto, spiegando anche che "il Pnrr è un'opportunità unica e irripetibile per efficientare la macchina pubblica e per modernizzare e alimentare la competitività del sistema Paese".

"Nel decreto da poco approvato il governo ha già introdotto delle misure importanti che velocizzano e sburocratizzano le procedure. Sarà fondamentale ora che non ci siano più rallentamenti - ha sottolineato Camisa - considerando che ci sono oltre 40 miliardi di euro di affidamenti da perfezionare entro dicembre 2023. Proprio per questa ragione abbiamo reiterato la nostra disponibilità a collaborare in ogni forma, mettendo altresì a disposizione degli enti locali il nostro know how e i nostri tecnici del territorio che conoscono appieno le realtà in cui operano". (ANSA).