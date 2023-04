Pnrr: Cna, 'bene il coinvolgimento specifico dei vari settori'

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "L'incontro è stato interessante.

Abbiamo apprezzato questo coinvolgimento in maniera più specifica per i vari settori. C'è l'esigenza di condividere una revisione sul Pnrr, per non correre il rischio di non utilizzare tutte le risorse. Noi ci siamo concentrati sul punto dell'autoproduzione per permettere alle nostre imprese di recuperare e non essere dipendenti dal costo dell'energia". Lo dichiara il segretario generale della Cna, Otello Gregorini, a margine della cabina di regia a Palazzo Chigi sul Pnrr e il Repower Eu.

"Ci sono tanti capannoni in cui si possono installare pannelli fotovoltaici. Su questa strada si può andare avanti e questo favorisce anche il coinvolgimento di tantissime nostre imprese.

Ci aspettiamo un prossimo appuntamento in maniera un po' più concreta", ha concluso. (ANSA).