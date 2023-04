==Migranti: Agrusti (Confindustria), manodopera ci serve subito

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Le imprese hanno un immediato bisogno di manodopera, qualificata e non, ed è urgente che vengano adottate da parte del governo politiche mirate a favorire il sistema produttivo. Sia per trovare lavoratori in Italia, sia sul fronte di una gestione ordinata e coordinata dei flussi migratori che servono alle nostre fabbriche". Ad affermarlo in una intervista al Messaggero è Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico.

"Nel Mezzogiorno - aggiunge - c'è un 30% di giovani disoccupati che il Rdc e altri sussidi hanno lasciato a galla, in sospensione. Ora l'obiettivo è far affluire questi giovani laddove serve. Ad esempio favorendoli fiscalmente nei viaggi per tornare, almeno due volte al mese, nei paesi d'origine. Così come si potrebbero prevedere incentivi per creare residenze per gli operai, rendendo così conveniente per le aziende assumere chi viene da altri territori e che magari fino a oggi non ha accettato il lavoro a causa di canoni di affitto troppo onerosi".

Rispetto all'immigrazione "siamo favorevoli a una ordinata e controllata gestione dei flussi. Per questo ci siamo mossi per tempo e credo che il nostro esempio possa essere seguito. Per esempio, vogliamo creare in Ghana una scuola, una sorta di Its, per formare i lavoratori che sono necessari al nostro sistema produttivo: saldatori, autisti, operai specializzati. Insomma, puntiamo sulla formazione in loco. Del resto, nella nostra area lavorano già 500 ghanesi che si sono integrati perfettamente".

