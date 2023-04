Istat, sicurezza e lavoro meglio del 2019, male la scuola (2)

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Complessivamente i dati più recenti che consentono di effettuare confronti con il 2019 (109 indicatori sul totale di 152) "mostrano che per 58 indicatori di benessere, oltre la metà, si registra un miglioramento nell'ultimo anno disponibile rispetto al livello del 2019, un terzo si trova su un livello peggiore rispetto al 2019, mentre il restante 13,8% degli indicatori si mantiene stabile sui livelli pre-pandemici", spiega l'Istat.

Il confronto tra alcune classi di età fa emergere come "maggiori difficoltà" siano per i giovani di 14-24 anni, tra i quali il miglioramento riguarda solo il 44% degli indicatori, mentre una quota del tutto analoga peggiora (43%) e il 13% è stabile. Per gli adulti di 45-54 anni il 52% degli indicatori di benessere ha registrato un miglioramento superando, nell'ultimo anno disponibile, il livello pre-pandemia (2019), mentre il 40% sia rimasto al di sotto di esso. Anche per i giovani adulti di 25-34 anni la metà degli indicatori segnala un miglioramento del benessere e il 41% un peggioramento.

L'analisi sul territorio mostra i divari Nord/Mezzogiorno.

Per il Nord-est il 60,5% degli indicatori ricade nei livelli di benessere medio-alto e alto e soltanto il 10,1% nei livelli di benessere basso e medio-basso; per il Sud e le Isole, invece, la maggior parte degli indicatori si trova nei livelli basso o medio-basso (62,0% per il Sud e 58,1% per le Isole) e solo una minoranza (19,4% per entrambe le ripartizioni) nei due livelli più virtuosi.

L'analisi per genere indica "un divario che vede penalizzate soprattutto le donne e su 86 indicatori complessivi, solo 26 fanno registrare una parità di genere. Al contrario, 34 evidenziano una condizione di svantaggio femminile e altri 26 di svantaggio maschile. Tra il 2019 e il 2022 la maggior parte delle misure di benessere (54,1%) ha fatto registrare un miglioramento per le donne a fronte del 39,2% riferito agli uomini, per i quali invece sono più numerose le misure rimaste stabili e quelle che si attestano su valori peggiorativi rispetto al 2019. (ANSA).