Istat, in ottobre le statistiche sulla povertà nel 2022

(ANSA) - ROMA, 20 APR - In ragione dei cambiamenti intervenuti nell'indagine sulle spese delle famiglie e della revisione della metodologia di stima della povertà assoluta, la diffusione dei dati Istat di spese e povertà per il 2022 subirà alcune modifiche rispetto alle tempistiche consolidate. Lo scrive l'Istat in una nota. In particolare, le statistiche report "Le spese per i consumi delle famiglie. Anno 2022" e "Le statistiche dell'Istat sulla povertà. Anno 2022" saranno pubblicate, rispettivamente, il 18 ottobre e il 25 ottobre prossimi.

Il 16 dicembre 2021 l'Istat ha istituito una commissione scientifica inter-istituzionale con il compito di analizzare la metodologia corrente di stima della povertà assoluta, di verificarne la validità nell'attuale contesto economico-sociale e di proporre eventuali modifiche. I lavori si concluderanno entro il 2023 e le stime di povertà assoluta per il 2022 saranno calcolate secondo la metodologia rivista. "La stima della povertà assoluta viene prodotta dall'Istat - caso unico nel panorama degli Istituti nazionali di statistica europei - a partire dal 2009", sottolinea il testo. (ANSA).