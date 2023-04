Inps, a gennaio 128.351 contratti stabili in più (2)

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Nel complesso le assunzioni attivate a gennaio (663mila) sono calate del 3% rispetto a gennaio 2022. La flessione ha interessato contratti di somministrazione (-16%), i contratti in apprendistato e a tempo determinato (-3%), i contratti a tempo indeterminato ( -2%;) mentre registrano una crescita le assunzioni intermittenti (+14%) e quelle stagionali (+12%). Il saldo positivo per i contratti stabili è legato alla crescita delle trasformazioni in contratti a tempo indeterminato (98.000, +7%) ma soprattutto al calo delle cessazioni di contratti stabili, passate da 158.504 di gennaio 2022 a 137.964 nel primo mese di quest'anno (-12,96%).

A gennaio, si legge nell'Osservatorio, , rispetto al corrispondente mese del 2022, tutte le tipologie di rapporti di lavoro incentivati presentano una significativa flessione.

L'incentivazione denominata "Decontribuzione Sud", per la sua estensione e pratica assenza di requisiti particolari di accesso, con 116.673 contratti a gennaio è l'agevolazione più rilevante; comunque anche per questa misura si registra una modesta flessione (-1%).

Il saldo annualizzato, vale a dire la differenza tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi, sfiora a gennaio le 422.000 posizioni di lavoro, sullo stesso livello di quello registrato a dicembre. Il contributo a tale crescita è positivo per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (+353.000), i contratti intermittenti (+36.000), i contratti di apprendistato (+19.000), i contratti a tempo determinato (+16.000), i contratti stagionali (+10.000). E' negativo invece il contributo dei contratti somministrati (-12.000). (ANSA).