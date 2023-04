Gb: abusi sessuali in Confindustria, indaga anche la polizia

(ANSA) - LONDRA, 20 APR - Scatta anche un'indagine penale della polizia sui sospetti di abusi sessuali venuti alla luce in seno agli uffici della Cbi, l'influente Confindustria britannica, nell'ambito di un'inchiesta interna aperta sulla base di rivelazioni dei media. Lo hanno reso noto i nuovi vertici dell'organizzazione patronale, precisando di aver trasmesso alle forze dell'ordine della City di Londra gli elementi raccolti in particolare su un presunto stupro avvenuto nel 2019, durante una festa organizzata dalla confederazione per i dipendenti su un battello in navigazione sul Tamigi, e denunciato a posteriori da un'impiegata.

L'episodio si aggiunge ad almeno un altro tentativo di violenza sessuale denunciato da una seconda dipendente donna, nel quadro di un contesto di prevaricazioni, misoginia e molestie rampanti evocato da diverse testimoni a carico di vari colleghi, funzionari e dirigenti uomini. L'inchiesta interna aveva già condotto nei giorni scorsi al siluramento in tronco dell'ex potente direttore generale della Cbi, Tony Danker, accusato in prima persona di comportamenti inappropriati o avances sgradite. (ANSA).