Fisco: Gusmeroli (Lega), incardinata delega per la riforma

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Tre i principi cardine: semplificare uno dei sistemi più complicati al mondo, riequilibrare il rapporto cittadino-fisco e gradualmente ridurre la pressione fiscale". Così Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive e relatore della delega fiscale insieme al collega Fabrizio Sala (FI), incardinata oggi in commissione Finanze a Montecitorio.

"Dopo cinquant'anni di complicazioni e sovrapposizioni di leggi, il punto cruciale è anche quello di contrastare il sommerso, oltre che con i controlli innestando sistemi semplici a bassa tassazione, riducendo gli scaglioni e semplificando e accorpando imposte. Con questa delega, lo Statuto del Contribuente - spiega - torna finalmente ad assurgere quale norma di riferimento e caposaldo di principio del futuro fisco, a beneficio soprattutto delle fasce più deboli della popolazione, con spinta alla crescita e incentivi alla creazione di nuovi posti di lavoro. La delega per la riforma fiscale potrà essere ancora migliorata con un ulteriore apporto del Parlamento ed è una grande occasione per diminuire quella tassa occulta che paghiamo tutti: la complicazione fiscale", conclude Gusmeroli.

(ANSA).