Ex Ilva: Ugl,dopo incontro con l'azienda 2.200 lavoratori in Cig

(ANSA) - TARANTO, 20 APR - Si è svolto ieri un primo incontro tra le organizzazioni sindacali e Acciaierie d'Italia per iniziare il monitoraggio della cassa integrazione straordinaria dopo l'accordo separato sul rinnovo delle procedura. Lo riferisce l'Ugl Metalmeccanici che ha firmato l'intesa insieme a Fim, Fiom e Fismic mentre si sono dissociate Uilm e Usb.

L'analisi ha riguardato il periodo compreso tra il 27 marzo e il 16 aprile 2023, tre settimane "nelle quali - spiega l'Ugl - si è registrato un limite massimo di lavoratori in Cigs di 2.200 unità, a fronte del limite massimo di 2.500 richiesti dall'azienda. Inoltre, l'azienda ha comunicato l'autorizzazione di ordini e l'internalizzazione di alcune attività, prima affidate a ditte terze, che hanno interessato, al momento, circa 60 lavoratori".

Sono "numeri ancora esigui - aggiunge l'organizzazione sindacale - che però lasciano intravedere una maggiore attenzione da parte di Acciaierie d'Italia nei confronti dei lavoratori ed alla loro dignità ma, soprattutto, pongono le basi per una fase più distensiva nei rapporti e la volontà di ricostruire un nuovo sistema di relazioni industriali. basate sul confronto e la condivisione di obiettivi comuni, da troppo tempo sostituiti da muri invalicabili". (ANSA).