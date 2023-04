Da Unicredit finanziamenti a pmi per profilo sociale

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Continua l'impegno di Unicredit sul fronte del sostegno alle imprese che vogliono adottare modelli di business più sostenibili. La banca ha infatti strutturato e lanciato un nuovo 'Esg Linked Loan, Finanziamento Futuro Sociale', per le pmi italiane con oltre 2 milioni di euro di fatturato che si impegnano a migliorare il proprio profilo sociale.

Con il nuovo prodotto, di durata massima pari a 10 anni, la banca riconosce direttamente al momento dell'erogazione una riduzione del tasso applicabile al finanziamento per le imprese che si impegnano a raggiungere almeno 2 obiettivi di miglioramento sociale relativi al benessere dei dipendenti e al sostegno alle comunità. Sono stati già sottoscritti i primi finanziamenti in favore di Piazza Italia (Napoli), Silga (Ancona), Gruppo Bioimpianti (Milano) e Cab (Monza), per un importo totale di circa 20 milioni di euro già erogati.

"Nelle complesse e imprevedibili circostanze economiche che l'Europa sta affrontando, è fondamentale non solo mettere le imprese in condizione di continuare a servire i propri clienti, ma anche aiutarle a sviluppare comportamenti sempre più attenti ai risvolti sociali della propria attività", rileva il ceo di Unicredit Andrea Orcel. "UniCredit - aggiunge - è da sempre al fianco delle proprie comunità e sostiene le imprese che vi operano, comprese le PMI, che rappresentano il motore dell'economia italiana". (ANSA).