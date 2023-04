Confcooperative, crisi climatica è rilevante per 85% coop Fvg

(ANSA) - UDINE, 20 APR - Secondo l'85 % delle cooperative del Fvg la crisi climatica "è rilevante" per la propria attività, ma solo il 9% delle imprese ha già avviato progetti per valorizzare le opportunità connesse con la transizione ecologica, mentre il 65% mostra un atteggiamento positivo per il tema e vuole approfondirne l'impatto. Sono alcuni dati emersi da una ricerca sul mondo cooperativo appena conclusa, che ha coinvolto un campione di 76 cooperative regionali.

Alla luce di questi risultati, "abbiamo voluto dare corso al progetto del Premio Regionale Sostenibilità" con le Bcc, ha spiegato il segretario generale di Confcooperative Fvg, Nicola Galluà presentando l'iniziativa.

Tra gli altri dati emersi dalla ricerca, il presidente di Confcooperative Fvg, Daniele Castagnaviz, ha segnalato che "il 29% delle imprese ha già attivato iniziative per l'utilizzo efficiente e rinnovabile dell'energia e il 25% per le materie prime e i materiali". Tra i rischi ambientali più significativi, paventati dalle imprese, aggiunge, "al primo posto c'è l'aumento delle temperature (per il 49,3%), seguiti dalla scarsità di risorse idriche (38,7%) e dalla perdita di biodiversità (34,7%)". Luca Occhialini, presidente dell'associazione regionale delle Bcc, ha sottolineato che il Premio sulla sostenibilità "si avvale della collaborazione di Next - Nuova Economia per Tutti, associazione nazionale nata per promuovere e realizzare una nuova economia: civile, partecipata e sostenibile".

Il Premio, con un giuria composta da 9 membri e presieduta dall'economista friulano Francesco Marangon, si articola in un concorso per le scuole e le imprese cooperative del Fvg e in un premio a una personalità che si è particolarmente distinta per l'impegno sul tema della sostenibilità. L'evento conclusivo con la cerimonia della premiazione è previsto per dicembre 2023.

