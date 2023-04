Confcommercio Sicilia: più impiegati meno imprenditori

(ANSA) - PALERMO, 20 APR - A giugno 2022, del milione e 600mila occupati operanti in Sicilia, sono risultati essere 564.000 quelli attivi nel terziario di mercato. Sono alcuni dei dati, presentati nella ventiduesima edizione del Forum "I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000", da Confcommercio nazionale e, in particolare, dal presidente Carlo Sangalli, che riguardano la regione. Anche il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, era presente a Villa Miami a Roma in cui è stato illustrato il report dell'Ufficio studi Confcommercio. " Rispetto alla crescita dell'occupazione assoluta che si registra negli ultimi due anni, poco meno dei tre quarti (il 68,3% per la precisione) appartiene allo stesso terziario di mercato. - ha detto - Il rovescio della medaglia, però, viene dal confronto con i risultati del 2019: se l'occupazione totale non ha completamente recuperato i livelli prepandemici, il deficit è attribuibile in esclusiva proprio al terziario di mercato (-3,4%). In più, la pandemia ha colpito pesantemente le piccole unità produttive e il lavoro autonomo".

Rispetto a giugno 2020, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore si registra una crescita di 65mila unità mentre, sempre prendendo a riferimento lo stesso periodo, si registra una diminuzione del numero di imprenditori di 2.100 unità. (ANSA).