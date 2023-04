Confcommercio e Federalberghi, bene bandi turismo Regione

(ANSA) - VENEZIA, 20 APR - "Ringraziamo l'assessore regionale al Turismo, Federico Caner, che nelle scorse settimane ha voluto, assieme ai dirigenti di settore, venire a presentarci in anteprima i tre bandi approvati dalla Regione, dimostrando attenzione e disponibilità all'interlocuzione con le categorie".

Lo affermano, sui bandi turismo regionali, il presidente di Confcommercio Veneto Patrizio Bertin e di Federalberghi Veneto Massimiliano Schiavon.

"È molto importante - spiega il presidente Bertin - che gli imprenditori possano attingere da questi, come da altri fondi, per investire in infrastrutture, con i lavori, gli interventi e i rinnovamenti necessari per essere sempre più competitivi e attrattivi sul mercato. Bene, dunque, i nuovi bandi che vanno nella direzione di sostenere concretamente le imprese turistiche venete, le quali sono una parte fondamentale della nostra economia regionale".

"Per la prima volta il turismo fa parte, a pieno titolo, della programmazione con fondi europei: è un risultato molto rilevante - sottolinea Schiavon -. I tre bandi affrontano temi decisivi come l'accessibilità, la digitalizzazione, il risparmio energetico e la strutturazione del prodotto turistico integrato.

Il Piano strategico definisce nuovi servizi e nuove attività utili al comparto, per non perdere terreno rispetto ai competitor e centrare nuovi successi". (ANSA).