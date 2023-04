Cna Balneari, 'avanti tutta con la mappatura'

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "Avanti tutta con la mappatura. È necessario certificare il grado della disponibilità della risorsa per garantire nuove iniziative imprenditoriali in aderenza ai principi comunitari della concorrenza". Lo dice Cristiano Tomei, coordinatore nazionale Cna Balneari. E aggiunge: "Noi riteniamo che esista, in ambito nazionale, ampia disponibilità per rilasciare nuove concessioni ed evitare l'applicazione della Bolkestein per gli attuali concessionari.

Attendiamo fiduciosi - conclude - le decisioni del governo per avere un punto fermo da cui partire per risolvere la questione balneare italiana, oramai, aperta da 15 anni". (ANSA).