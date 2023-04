Bizzotto(Lega), voto anti-Prosek è vittoria per il Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 20 APR - "L'emendamento anti-Prosek approvato dalla commissione Agricoltura del Parlamento europeo, rappresenta una vittoria importantissima per tutto il Made in Italy perché stoppa, in maniera netta, i tentativi illegittimi e fraudolenti di Paesi come la Croazia di danneggiare il nostro Prosecco". Lo dichiara la senatrice veneta della Lega Mara Bizzotto, vicepresidente vicario del Gruppo a Palazzo Madama, e componente della commissione Agricoltura.

"Speriamo che l'approvazione di questo emendamento, se confermato poi nel testo finale, dia finalmente una mossa alla Commissione europea che ha la gravissima colpa di aver avviato l'iter per il riconoscimento del Prosek e che da mesi è latitante sulla questione. La Commissione Ue deve chiudere velocemente questo scandaloso dossier con una pronuncia definitiva che metta per sempre la parola fine alla truffa del Prosek croato. Basta con le ambiguità, i ritardi e i doppi giochi della Commissione europea: il vero Prosecco è quello italiano, prodotto in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, l'unico ad essere riconosciuto e tutelato dalle denominazioni DOC e DOCG. E non c'è Prosek che tenga". (ANSA).