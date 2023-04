++ Inps, a gennaio 128.351 contratti stabili in più ++

(ANSA) - ROMA, 20 APR - A gennaio 2023 sono stati attivati nel complesso 663.003 nuovi rapporti di lavoro nel settore privato (esclusi agricoli e domestici) mentre ci sono state 494.219 cessazioni per un saldo positivo di 168.784 contratti.

Lo si legge nell'Osservatorio sul precariato dell'Inps secondo il quale la variazione netta per i contratti a tempo indeterminato (assunzioni più trasformazioni meno cessazioni da contratti stabili) è stata positiva per 128.351 unità, molto superiore ai 107.555 dello stesso mese del 2022 (+19,34%).

(ANSA).