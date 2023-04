Venezia: Pd, anche Confesercenti dice no a numero chiuso

(ANSA) - VENEZIA, 19 APR - "La presa di posizione di Confesercenti Veneto, contraria all'introduzione del numero chiuso di visitatori a Venezia, è un nuovo e definitivo colpo demolitore all'impalcatura messa in piedi dal sindaco Brugnaro".

Così il consigliere regionale del PD Veneto, Jonatan Montanariello.

"Come forza politica - ricorda Montanaro - abbiamo sempre detto che il numero chiuso non può essere la soluzione e che invece bisogna puntare sulla gestione dei flussi e sulla riorganizzazione dell'offerta turistica. Siamo stati facili profeti in questo senso. Prima i suoi partner a Roma hanno cassato l'idea di Brugnaro, ora arriva questa presa di distanze dal mondo delle categorie, alle quali il sindaco sostiene di dare ascolto. Certamente sono gli altri, in numero crescente, a non dare più ascolto alle sue idee". (ANSA).