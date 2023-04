Scuola: Magi (+Europa), il liceo del Made in Italy non serve

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Il governo progetta il liceo del Made in Italy quando non serve alcuna nuova tipologia di liceo di stampo patriottico e nostalgico". Lo dichiara Riccardo Magi, segretario di Più Europa.

"Il legame fra le vocazioni produttive territoriali e il sistema scolastico si supporta soprattutto rafforzando il sistema d'eccellenza degli Istituti Tecnici Superiori ITS, la cui riforma non è ancora conclusa. I fondi destinati, - prosegue Magi -, ben un miliardo e mezzo dal Pnrr, ancora non sono stati spesi. Chiediamo tempistiche certe per dare piena attuazione a questa riforma e rafforzare la formazione tecnica e professionale già molto diffusa negli altri paesi europei. É altresì necessario riformare seriamente l'Alternanza Scuola lavoro, costruendo percorsi sicuri che effettivamente formino e orientino i ragazzi in coerenza con le discipline che hanno studiato e desiderano approfondire".

"Il governo vuole trasformare ogni provvedimento in uno sfoggio di propaganda identitaria anziché preoccuparsi di migliorare e investire su riforme strutturali del nostro sistema scolastico, indietro di decenni rispetto agli altri paesi europei", conclude il segretario. (ANSA).