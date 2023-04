Sace, supportati 400 progetti per 9 miliardi con garanzie green

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Sace ad oggi ha supportato "circa 400 progetti per 9 miliardi di euro con le nostre Garanzie Green". Lo ha detto il chief business officer di Sace Bernardo Attolico, in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma 'Motore Italia Transizione Green' di Intesa Sanpaolo.

La Garanzia Green è lo strumento di Sace per favorire l'accesso al credito delle imprese che vogliano finanziare progetti volti a incentivare la loro transizione ecologica. "Siamo pronti a dare seguito al numero crescente di operazioni in convenzione che ci attendiamo grazie anche alle enormi opportunità connesse alle comunità energetiche", ha aggiunto Attolico. Quanto al nuovo programma di Intesa Sanpaolo, "siamo orgogliosi di essere partner di questo progetto ad altissimo impatto sociale, economico e ambientale, che può dare un forte impulso alla transizione green e allo sviluppo di una più forte resilienza per le nostre imprese e il nostro paese" (ANSA).