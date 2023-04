In Fvg intesa Inps-consulenti lavoro rafforza collaborazione

(ANSA) - TRIESTE, 19 APR - E' stato siglato oggi a Udine un protocollo d'intesa tra Inps, Consulta Ordine dei consulenti del lavoro Friuli Venezia Giulia e associazione nazionale Consulenti del lavoro - Consiglio regionale Fvg. Il protocollo si inserisce nell'ambito delle direttive nazionali che regolamentano la presentazione delle istanze di interpello e la trasmissione telematica della documentazione previdenziale.

"E' un passo importante per il Fvg - sottolinea il direttore regionale dell'Inps Mauro Saviano - il protocollo rafforza sul territorio la reciproca e fattiva collaborazione con i Consulenti del Lavoro per lo svolgimento di attività di interesse comune. Riconosce anche la piena valenza strategica al sistema di relazioni nel rispetto dei reciproci ruoli. Vogliamo inoltre che l'intesa sia uno strumento utile a rafforzare il servizio all'utenza in linea con quanto previsto dalla normativa sull'accesso".

Il protocollo - spiega l'istituto previdenziale - si è reso "necessario anche per individuare ulteriori soluzioni idonee ad agevolare l'accesso dei consulenti del lavoro ai servizi pubblici e alle informazioni di loro interesse in possesso delle Pa". Consentirà inoltre di "migliorare le problematiche del processo di riscossione della contribuzione obbligatoria e di quella normata dalla contrattazione collettiva di lavoro, oltre a risolvere le problematiche collegate al processo di riscossione della contribuzione e all'erogazione delle prestazioni". In quest'ottica verranno sviluppati canali di comunicazione riservati per gli ordini professionali e i loro iscritti e verranno organizzati eventi formativi/informativi congiunti.

Con la sottoscrizione del protocollo regionale, conclude l'istituto, "prosegue l'impegno dell'Inps" a favore della "repressione dell'abusivismo professionale mediante ogni mezzo di controllo". (ANSA).