Frassinetti, liceo made in Italy preparerà classe dirigente

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Il presidente Meloni ha giustamente ribadito la necessità di far partire al più presto il liceo del Made in Italy. Nella legge quadro a tutela del Made in Italy verrà definito l'assetto di questo nuovo liceo, con un'attenzione particolare alle vocazioni produttive e ai distretti economici. Inizia pertanto, da parte nostra, un fondamentale lavoro di messa a punto delle linee guida relative agli insegnamenti che si impartiranno in questo liceo.

L'istituto colmerà un vuoto nell'ambito delle competenze di tipo giuridico-economico, con particolare attenzione alle eccellenze italiane, per creare una nuova classe dirigente che si formerà su tali principi". Eì quanto dichiara l'on. Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione e al Merito. (ANSA).