Da autodromo Monza e Confcommercio una sinergia per il turismo

(ANSA) - MONZA, 19 APR - Autodromo nazionale di Monza e Confcommercio insieme per una sinergia che crei valore al territorio: questa la missione della sinergia tra impianto, città e attività commerciali, rilanciata in mattinata durante l'incontro a Monza nella sede di Confcommercio.

Grazie a questo accordo, le attività commerciali esporranno una vetrofania e un totem dai quali si potrà visualizzare il calendario degli eventi del circuito, grazie anche a un qr-code che reindirizzi facilmente i turisti all'attività dell'impianto.

"Vogliamo una città sempre più attrattiva e turistica, con Villa Reale, Duomo e autodromo, che possano vivere durante tutto l'anno", spiega il segretario di Confcommercio, Alessandro Fede Pellone. "Durante Expo i pernottamenti in città sono raddoppiati: le nostre realtà devono cooperare", conferma l'assessore al Lavoro, commercio e attività produttive del Comune di Monza, Carlo Abbà. "In giunta abbiamo deliberato di entrare nel Circuito della Città dei motori, che raggruppa una quarantina di realtà territoriali: attraverso il nostro autodromo, vogliamo implementare la promozione sportiva, ma anche turistica e sociale". (ANSA).