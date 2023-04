Confindustria Vda, Marco Capula élu président des jeunes

(ANSA) - AOSTE, 19 APR - L'assemblée du groupe des jeunes entrepreneurs de Confindustria Valle d'Aosta a élu à l'unanimité Marco Capula (Gps Standard srl) président du groupe pour la période triennale 2023-2026. Les vice-présidents qui soutiendront le président dans son parcours seront: Angelo Aresu (Sant'Orso immobiliare) et Davide Dell'Innocenti (Dell'Innocenti Lamiere srl).

Le Conseil d'administration a également été renouvelé et comprendra, outre le président et les vice-présidents: Jasmine Jovial (Gi Group spa), Rossella Noussan (Sicav 2000 spa), Michele Valeriori (Smg di Valerioti Michele & Furfaro Romano snc) et Giulio Valzolgher (FastAlp srl).

Le président Marco Capula, après l'élection, a déclaré: "Pendant la présidence, l'objectif principal sera de reprendre pleinement toutes les activités sociales et associatives qui ont été entravées pendant la période pandémique et de continuer à renforcer les collaborations avec des groupes des autres territoires". Capula a également annoncé que "les activités avec les lycées vont reprendre pour diffuser la culture d'entreprise et sensibiliser les jeunes au monde entrepreneurial". (ANSA).