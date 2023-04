Confcommercio Veneto, 'serve un adeguamento del Pnrr'

(ANSA) - VENEZIA, 19 APR - "Al ministro Raffaele Fitto ho ribadito che si rende necessario un adeguamento strutturale del Pnrr". Lo afferma in una nota il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin, che ha incontato il ministro per il Pnrr a margine del Forum di Confcommercio a Roma.

"Come avevo avuto modo di dire - prosegue Bertin - serve uno straordinario impegno sul versante della sua governance, così come per bandi e semplificazioni, per il reclutamento di personale e per l'assistenza tecnica agli enti locali. La verità è che non abbiamo molte alternative: c'è la necessità di fare bene, anche se velocemente, perché il Pnrr è un'opportunità irripetibile per rendere il nostro Paese più moderno, efficiente e aperto alle novità".

Secondo Bertin il Pnrr è l'occasione per rilanciare il settore del turismo e, in generale, il terziario di mercato "da noi particolarmente importanti". (ANSA).