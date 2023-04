Cna-Confartigianato,'rimodulare i bonus edilizia,funzionano'

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Gli ecobonus hanno prodotto un risparmio energetico negli ultimi due anni pari a 10,8 GW, un minor consumo di gas per 2 miliardi di metri cubi e un taglio delle emissioni di CO2 stimabile in 1,3 miliardi di tonnellate", sottolineano Cna e Confartigianato in l'audizione in Commissione ambiente della Camera nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto degli incentivi in materia edilizia: "I risultati positivi mostrano l'esigenza di rimodulare il sistema degli incentivi in funzione di obiettivi come la riduzione dei consumi energetici, l'efficientamento del patrimonio immobiliare e la riqualificazione urbana attraverso un equilibrato rapporto costi-benefici".

Le due organizzazioni evidenziano "che nei prossimi 10 anni sarà necessario intervenire per la riqualificazione energetica su circa 8 milioni di immobili, numeri certamente ambiziosi ma che sono alla portata con una adeguata pianificazione e con strumenti idonei per concretizzare il grande piano di ristrutturazione.

I bonus edilizi negli ultimi due anni hanno attivato investimenti superiori a 100 miliardi con un contributo al Pil dell'1,3%. Oltre al superbonus 110%, anche gli altri incentivi hanno registrato una significativa crescita grazie anche all'opportunità della cessione del credito". (ANSA).