Camere commercio:Reggio,32 mila adesioni a impresa.italia.it

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 19 APR - "Sono oltre 32 mila gli imprenditori del territorio metropolitano che hanno aderito a impresa.italia.it, il servizio della Camera di Commercio, realizzato da InfoCamere, con cui i titolari e legali rappresentanti delle aziende possono accedere, scaricare e condividere, anche in mobilità e senza alcun costo, i documenti ufficiali della propria impresa, presenti nel Registro delle imprese: atto costitutivo, statuto, bilanci, planimetrie degli immobili aziendali, visure, asseverazioni e tanti altri ancora".

Lo riferisce una nota della Camera di commercio di Reggio.

"Questo traguardo - afferma il residente della Camera di commercio Antonino Tramontana - conferma che il Sistema camerale sta interpretando il concetto di trasformazione digitale nel senso più vicino alle esigenze delle imprese, mettendo al centro semplicità d'uso, portabilità, sicurezza. Non solo, ogni adesione rappresenta un imprenditore dotato di identità digitale che, grazie all'utilizzo di smartphone e tablet, acquisisce sempre maggior consapevolezza del valore del patrimonio informativo delle Camere di Commercio. Un patrimonio che l'imprenditore stesso ha contribuito a creare e che, in questo modo, la Camera gli restituisce con il valore aggiunto del digitale".

Ma chi sono gli imprenditori "digitali" del territorio metropolitano di Reggio Calabria e cosa fanno le loro imprese? "Il 23% - è scritto nella nota - guida un'impresa femminile, il 19% è artigiano, il 15% è rappresentante di un'impresa 'under 35', il 7% opera nel settore dell'edilizia, il 4% nel settore olivicolo e il 3% in quello della coltivazione di agrumi.

Impresa.italia.it è oggi una web-app disponibile all'indirizzo impresa.italia.it e nel 2023 è attesa la versione scaricabile dai principali app store. Progettata secondo la metodologia mobile first, è perfettamente fruibile da smartphone e tablet oltre che utilizzabile anche dal computer della propria scrivania. Il servizio è collegato anche ad Atlante i4.0 (il portale di Unioncamere e Ministero delle Imprese e Made in Italy dedicato alla Transizione Digitale), è articolato in 6 sezioni: La mia impresa; Registro Imprese; Il mio fascicolo; Attività Produttive; Diritto Annuale; Startup e PMI innovative". (ANSA).