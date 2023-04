Banche:Rambaldini nuovo presidente Bcc Pordenonese e Monsile

(ANSA) - TREVISO, 19 APR - E' Paolo Loris Rambaldini, 61 anni, di Azzano Decimo (Pordenone), il nuovo presidente di Bcc Pordenonese e Monsile, il quale eredita il testimone da Antonio Zamberlan che comunque rimane nel board dell'Istituto come consigliere.

Il consiglio di amministrazione ha provveduto alla nomina di Daniele Marini a vice presidente vicario e di Mauro Verona a vice presidente.

Nel Cda entrano anche Barbara Bortolussi, Francesca Marafatto e Annarosa Martel, assieme a Giuseppe Amadio, Giancarlo De Carlo, Alessandro Moro, Guiberto Ninni Riva, Andrea Rizzetto e Francesco Salvadori.

Bcc Pordenonese e Monsile (Iccrea) , conta 58 filiali, metà delle quali operative in Veneto nelle province di Venezia e Treviso e metà in Friuli Venezia Giulia nelle province di Pordenone e Udine. (ANSA).